Yılmaz: “Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldığına dikkat çekerek, “Akdeniz’deki kirli hesapların bozulması için çok önemli bir adımdı” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde programlar gerçekleştirdi. Programında açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, üretim ve istihdam vurgusu yaparak bu yönde yürütülecek çalışmalara dikkat çekti. Vezirköprü ilçesinde organize sanayi bölgesi kurulması, küçük sanayi sitesinin bu oluşuma dahil edilmesi, kenevir üretimi ve işlenmesi konusu, Havza-Vezirköprü yolunun iyileştirilmesi gibi çalışmalar üzerinde yoğunlaşıldığını ifade eden Yılmaz, devlet hastanesinin ise bu yılın ortalarında tamamlanmasının programda olduğunu açıkladı.

"Ekonomi ve istihdam önceliğimiz"

Üretim ve istihdam, ekonomik kalkınma konusunun tüm ilçeler için hayati önem taşıdığının altını çizen Yılmaz, "17 ilçemizde topyekun kalkınma için 18 yıldır büyük gayretler gösteriliyor. Önemli yatırımlar ve destekler hem alt hem de üst yapı ölçeğinde verildi. Bunun dışında ekonomik olarak kalkınma için ilçelerimizin önünün açılması yönünde her türlü girişim, desteklemeler sağlandı. Yeterli görmüyoruz daha iyisi için sürekli çalışıyoruz. İş ve aş, üretim konusunu çok önemsiyoruz. Vezirköprü ilçemizdeki ziyaretimizde durum değerlendirmesi, ihtiyaçlar, yatırımlar konularını ele aldık, istişarelerde bulunduk. İlçelerimizdeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.