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Yılmaz Özdil, Bursa'da okurlarıyla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

BURSA’daki kitabevinde okurlarıyla buluşan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, yeni çıkan ‘Mustafa Kemal' isimli kitabını imzaladı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’daki kitabevinde okurlarıyla buluşan gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, yeni çıkan ‘Mustafa Kemal' isimli kitabını imzaladı. Okurlar kitabı imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki bir kitabevine gelen gazeteci- yazar Yılmaz Özdil, burada okurlarıyla buluştu. Yeni çıkan 'Mustafa Kemal' isimli kitabını imzalayan Özdil, okurlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği kitabevinde uzun kuyruklar oluştu. Yılmaz Özdil’in günlük yazılarını kaçırmadan takip ettiğini belirten Selçuk Terzi (35), “Özdil’in kitaplarını elimden geldiğince okuyorum. Bugün de kitap imzalatmaya geldim, ama biraz zor gibi gözüküyor. Yaklaşık 3 saattir buradayım, ama sıranın ucu bile belli değil” dedi. Kızına doğum gününde imzalı kitap hediye etmek için geldiğini belirten Filiz Akar (44), “Kızım Yılmaz Özdil’i çok seviyor. Kitabı da ona doğum gününde hediye etmek için aldım. Yılmaz Bey’i çok seviyoruz. Böyle bir kitaba imza attığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Çok izdiham var. Umarım bir fırsatını bulup kitabı imzalatabilirim” diye konuştu.

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