Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil’in "Mustafa Kemal" kitabının özel baskısının 2 bin 500 liradan satışa sunulmasına tepki gösterdi. “Büyük Gazi’nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir” diyen Ateş, Türkiye genelinde 1881 adet “Nutuk” dağıtacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Ateş, “Ülkücü Türk gençliği, Atatürk’ün hayatına bir hazine gözü ile bakarken yolu, yönü belli olmayan ancak dilinden de Büyük Gazi’yi düşürmeyen zihniyetlerin teşvikçisi ve övücüsü, kalemini Türk milliyetçiliğinin önüne bir engel olarak koymaya çalışan bir ismin Atatürk’ü maddi bir hazine olarak gören tavrı Türk Milliyetçilerini üzmüş, bu zihniyetlerin Atatürk sevdalarının ise art niyetlerine bir paravan olduğunu yeniden göstermiştir” ifadelerini kullandı.

"SERVET AVCILIĞI UTANÇ VESİLESİ"



Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını ücretsiz olarak dağıtacaklarını belirten Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mehmet Akif’in hicabından İstiklâl Marşı’nı Safahat’ına almamasını anlayamayan zihniyetin Büyük Gazi’nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir. Bu vesile ile ilgili kitabın 1881 adet ‘özel basım’ olarak hazırlanması ve tanesi 2500 TL’den satılacak olmasına tepkimizi ortaya koymak üzere Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1881 adet Nutuk’u yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ücretsiz bir şekilde dağıtacağımızı ifade ediyoruz.”

