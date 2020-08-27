Yılmaz Özdil gazeteciliği bırakacak mı? İstifa iddialarına yanıt verdi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, istifa edeceğine yönelik mesajlara ortak cevap verirken, emekli olmak istediğini söyleyerek FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'a gönderme yaptı.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi.

Özdil, "Endişeli mesajlara ortak cevap... Organik tarım yapmaya niyetim yok" açıklamasını yaptı.

Fatih Portakal, kanaldan ayrılacağını, "Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla" sözleriyle duyurmuştu.



