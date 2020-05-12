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Yılmaz Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villada, eklentilerin yıkımı için verilen süre yarın dolarken, bugün de herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Özdil'in komşularının villalarından bazılarının da yapı kayıt belgelerini iptal ettiği belirtildi. Belediye ekipleri bu villaları mühürledi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi, yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verdi. Belediye tarafından bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verildi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi.

Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu.

Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

HÜLYA ÖZDİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmezken, herhangi bir yıkım işlemi bugün de gerçekleştirilmedi. Özdil ailesinin, kaçak eklentileri bugün yıkmaması durumunda Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri devreye girerek yıkım işlemini gerçekleştirecek. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yalan beyan verdiği belirtilerek, yapı kayıt belgesi alan Hülya Özdil hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

KOMŞU VİLLALAR DA MÜHÜRLENDİ

Kaçak eklentileriyle gündeme gelen Yılmaz Özdil'in villasında yıkım beklenirken, bölgeye gelen Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün villalardan bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal ettiği, bu nedenle belediye ekiplerinin villaları mühürleyip, yapılarda ölçümler yaparak fotoğraf çektikleri bildirildi.

(DHA)

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