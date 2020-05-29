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Yılmaz Özdil'in villası ile ilgili yeni gelişme! Kendisi yıktıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bodrum’da bulunan milyon dolarlık villasının yıkımı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özdil’in villasını tahliye edip kendisinin yıktıracağı öğrenildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur Sitesi’nde bulunan villaya gelerek incelemelerde bulundu

Yılmaz Özdil'in villası ile ilgili yeni gelişme! Kendisi yıktıracak

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bodrum’da bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinin kendisi tarafından yıktırılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde Özdil’in villasına gelen işçilerin kaçak olan bölmelerin pencerelerini, kapılarını söküp bahçe içerisine koyduğu görüldü. Evin içerisinde bulunan kaçak bölümlerin tahliyesini yapan Özdil, yıkılacak olan bölümleri de söktürdü. Tahliye işlemleri için Bodrum Belediyesine yazı gönderen Özdil’e verilen sürenin ardından Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur Sitesi’nde bulunan villaya gelerek incelemelerde bulundu. Tahliye işlemi yapıldığını gören ekipler tutanak tuttuktan sonra villadan ayrıldı.

KAÇAK BÖLÜMLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bitez Mahallesi Aktur Sitesi’nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil’in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil’in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil’in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil’in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkmıştı.

VİLLADA USULSÜZLÜK

Villadaki usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Muğla İl Çevre Müdürlüğü yaptığı ilk inceleme ardından villanın yapı kayıt belgesini iptal etmişti. İptal kararında; söz konusu taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar alanında ’ticaret alanında kaldığı, ancak yapı kayıt belgesinde yapının ’konut’ amaçlı kullanıldığının beyan edildiğinin anlaşıldığı, yapının mevcut haliyle ruhsata bağlanamayacağı kaydedilmişti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Bodrum Belediyesi villanın kaçak bölümleriyle ilgili yıkım için encümen kararı almıştı. Yılmaz Özdil’e kaçak bölümlerin yıkımı için tebligat çıkarılmış ve 13 Mayıs gününe kadar süre tanınmıştı. 13 Mayıs günü sabah saatlerinde de villada yıkım başlatılmıştı. Ancak karar uygulamaya konulduğu sırada Hülya Özdil’in avukatı Muğla İdare Mahkemesi’ne başvurarak yıkım hakkında işlemi uygulayan idare savunma verinceye kadar ’yürütmeyi durdurma’ kararı almıştı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün savunmalarının mahkemeye ulaşması üzerine Muğla 1’inci İdare Mahkemesi’nden çıkan karar iptal edilmişti.

Öte yandan, verilen sürenin dolmasıyla birlikte Yılmaz Özdil harekete geçti. Sabah saatlerinde villa sorumlusu ve işçiler eve girerek kaçak bölümlerin tahliyesine başladı. Daha sonra Bodrum Belediye ekipleri tahliye edilip edilmediğini kontrol etti. Tahliye işleminin yarın da süreceği öğrenildi.

(İHA)

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