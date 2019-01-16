Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Sözcü Gazetesi yazısında Yılmaz Özdil, bugünkü "Trump’ın “ekonomik yönden” mahvetmesi" başlıklı yazısında, ABD Başkanı'nın Türkiye tehdidini ve sonrasında yaşanılanların yerel zamanlamasına dikkat çekerken, "Trump öküz bile olsa, Beyaz Saray'ın öküz olduğunu düşünen öküz var mı aramızda?" ifadelerini kullandı.

Özdil yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

Vaziyet kabak gibi bu durumdayken, Trump ne dedi?

“Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz” dedi.

Türkiye, sayın iktidarımızın kötü yönetimi yüzünden çok ciddi bir ekonomik krize sürüklenmişken… Sayın iktidarımız sayın ahalimize “bizim hiç günahımız yok, hepsini dış güçler yapıyor” derken, “dış güçlere karşı ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” derken, “onların doları varsa, bizim Allahımız var” derken…

Trump'ın tam da seçim arefesinde “ekonomik yönden” tehdit savurması, gerçekten tehdit midir?

Yoksa, sayın iktidarımıza seçim kampanyasında tepe tepe kullanması için, “bakın gördünüz mü, ekonomiyi biz bozmadık, hepsi ameriga'nın oyunu” demesi için, eşi bulunmaz destek midir?