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Yılmaz Özdil’den Yeni Şafak’a tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

KIRMIZI Kedi Yayınevi ve Yılmaz Özdil, Yeni Şafak Gazetesi’nde yazan Serdar Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açtı.

Yılmaz Özdil’den Yeni Şafak’a tazminat davası

İSTANBUL, (DHA) -KIRMIZI Kedi Yayınevi ve Yılmaz Özdil, Yeni Şafak Gazetesi’nde yazan Serdar Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açtı.

Yayınevi tarafından yapılan açıklamaya göre, Serdar Tuncer’in Yeni Şafak Gazetesi’nde kaleme alınan ‘Lâ Havle’ başlıklı makalesinde Atatürk’e karşı son dönemde işlenen suçları Mustafa Kemal kitabının reklamı için Kırmızı Kedi Yayınevi ve Yılmaz Özdil tarafından tertiplendiği iddiasında bulunuldu. Tuncer’in 15 Kasım tarihinde Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan makalesinde; “Birisi diyor ki; ‘Reklam için her şeyin yapıldığı bir çağda yaşıyoruz, Yılmaz Özdil son kitabının ikinci bir milyonluk baskısına zemin oluşturmak için böyle bir olay tertip ettirdi. Gerçi yazardan habersiz tamamen yayınevinin kurnazlığı da olabilir bu iş.’” ifadeleri kullanılmıştı.

Tuncer’in yazısıyla yayınevini ve Yılmaz Özdil’i hedef gösterdiğini iddia eden Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Son dönemde ülkemizin içinde yaşadığı iç ve dış sorunlara karşı duyulan tepki, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik büyük bir ilgi şeklinde ortaya çıkıyor. Türkiye başı zora girdikçe Cumhuriyetin ve onu kuran büyük devrimcinin kıymetini daha iyi anlıyor. Bu ilginin en önemli göstergelerinden bir tanesi de Yılmaz Özdil’in yazdığı ‘Mustafa Kemal’ kitabının gördüğü muazzam ilgidir. Bu ilginin bazı kesimlerde rahatsızlık yarattığı ortada. Serdar Tuncer’in yazısı da bu rahatsızlığın bir göstergesi ama Tuncer yazısında bu rahatsızlığı yayınevimiz ve Yılmaz Özdil’i asılsız iddialarla hedef gösterme noktasına vardırmaktadır. Bu tavrın Mustafa Kemal’e yönelik ilgiden rahatsız olanların başlattıkları bir karşı kampanyanın habercisi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden hukuki haklarımızı aramak için suç duyurusunda bulunduk.”

Yılmaz Özdil’den Yeni Şafak’a tazminat davasıYılmaz Özdil’den Yeni Şafak’a tazminat davası

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