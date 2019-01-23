Yılmaz Özdil'in kitabı satışa çıktı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Yılmaz Özdil'in 1881 adetle sınırlı özel seri 'Mustafa Kemal' kitabı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te satışa çıktı. İlk kitabı Yılmaz Özdil aldı.

Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla 2 bin 500 liraya satılan kitabın özel seri olduğu, elle ciltlendiği ve 'özel' olduğuna vurgu yapıldı. Yalnızca 1881 adet basılan ve bir daha basılmayacak olan Mustafa Kemal kitabını almak isteyen okuyucular internet sitesini ve telefonları kilitledi. Yayınevinden alınan bilgiye göre saat tam 09.05'te telefonda sıra bekleyenlerin sayısı 680'i geçerken internet sitesinden satın almak isteyenlerin sayısı 2 bin 500'ü geçti.

KİTABA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1881 adetle sınırlı özel baskı Mustafa Kemal kitabının basımında MunkenPure 120 gr/m2 kâğıt, kitabın cilt ve kutusunda ise Shantung-S cilt bezi, Gmund f-colorglatt kâğıt ve özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldı. Tamamı elle ciltlenip 1'den 1881'e kadar numaralandırıldı. Kitabın muhafaza kutusuyla ağırlığı 2.6 kilo, kutusuz ağırlığı ise 1.8 kilo.