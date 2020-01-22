Yılmaz: “Sathı müdafaa ile yolumuza durmadan devam edeceğiz”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Sathı müdafaa ile yolumuza durmadan devam edeceğiz” dedi. AK Parti Havza İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi. İlçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda, parti faaliyetleri değerlendirildi, görüş ve öneriler alındı. Danışma meclisinde konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe danışma meclisi toplantılarındaki paylaşımların teşkilat çalışmalarının daha verimli ve sağlıklı ilerlemesi, bölgelerde yaşanan sorunların giderilmesi ile tespiti noktasında önemli katkıları olduğunu söyledi. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren güçlü bir teşkilat ve vatandaşlarla güçlü bir bağ kurulması noktasında hassas davrandığının altını çizen Yılmaz, gücünü halktan alan ve halkın içinden doğan bir partinin odak noktasının halk olduğunu ifade etti.

"Geçmişi unutmamalıyız"

Türkiye’nin yıllardır özlem çektiği siyaset ve yönetim anlayışının hayata geçmesi için büyük mücadeleler verildiğini anımsatan Yılmaz, "Umutsuzlukların hakim olduğu bir dönemde halkın içinden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti doğdu. Herkesi kucaklayan, sorunları çözen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak ettiği konuma gelmesi için el ele veren, hayallere odaklanan vatan sevdalıları bende varım demişti. Rabb’im bu günleri bizlere nasip etti. Geçmişi unutursak, günümüzü, geleceğimizi sağlıklı dizayn edemeyiz. Bu süreçte doğrular söylendikçe, dört kanattan saldırılar gerçekleşti. Birileri ülkemizde güzel gelişmelerin olması istemedi ama başaramadılar. Çünkü birbirine kenetlenen bu aziz millet ‘dur’ dedi. Akif’in dediği gibi ’Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.’ Halkımızla vatanımıza sahip olanlardan olduk. Rabb’im bizleri bu yoldan ayırmasın. Sathı müdafaa ile yolumuza durmadan devam edeceğiz. Geleceğe durmadan çok çalışarak umutla bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe danışma meclisi toplantısına ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve teşkilat üyeleri katıldı.



