Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti açıklaması: Mahkeme heyeti ek rapor istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayet davasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Mahkemenin bilirkişiden ek rapor istediğini ifade eden Tunç, "Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler." dedi.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

SPK'YA YENİ ATAMALAR

Burada Cumhurbaşkanımızın yetkisi. SPK'ya nasıl atanacğı belli. Farklı şekilde yorumlamak doğru olmaz.

NARİN CİNAYETİ

Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Teknik çalışmalar yapılara soruşturma kapsamında değerlendirildi. HTS kayıtlarından yola çıkılarak baz kayıtlarının tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki de ilk kez gündeme geldi. Daraltılmış baz çakışması çok önemli delil. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor.

Beyanlar doğrultusunda hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek. Masumiyet karinesi vardır. Şu suçludur bu suçsuzdur demek doğru olmaz. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı.

Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi.

Soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesi ile ilgili haberlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu bir anayasa hak. Soruşturma gizliydi. İddianame düzenlendikten sonra kamuoyuna açıldı. Bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkilecek yayınlardan kaçınılmalı. Mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler.

YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktır. Gereği yapılacaktır.

KAYYUM KARARLARI

Bazı siyasilerimiz yanlış yorumlar yapıyorlar. Son günlerde tartışılan belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi hususu. Tüm bu yerel yöneticilerle ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı hukuk sistemimizde belli. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, suç varsa soruşturur.

Yerel yöneticiler, belediye başkanları milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak zorundalar. Onları millet hizmet etsin diye seçiyor.

Özellikle gerek belediye başkanları seçilmeden önce başlayan soruşturmalar var. Belediye başkanı seçildikten sonra da açılan soruşturmalar var. Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken devam eden bir soruşturma varsa, YSK sabıka kaydına bakar. YSK'nın adaylığı reddetme gibi bir yetkisi yok.

Kesinleşmiş bir hükümlük olduğunda başkanlık düşer, Meclis seçer. Burada kesinleşen bir yargı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır ve yerine geçici görevlendirmedir.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.