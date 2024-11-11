HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti açıklaması: Mahkeme heyeti ek rapor istedi

Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti açıklaması: Mahkeme heyeti ek rapor istedi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.11.2024 12:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Daraltılmış baz çakışmasının çok önemli bir delil olduğuna dikkat çeken Tunç, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor." dedi. Tunç, mahkeme heyetinin bilirkişiden ek rapor istediğini de açıkladı. Tunç, yasa dışı bahis soruşturmasına, SPK atamalarına ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti açıklaması: Mahkeme heyeti ek rapor istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayet davasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Mahkemenin bilirkişiden ek rapor istediğini ifade eden Tunç, "Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler." dedi.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

SPK'YA YENİ ATAMALAR

Burada Cumhurbaşkanımızın yetkisi. SPK'ya nasıl atanacğı belli. Farklı şekilde yorumlamak doğru olmaz.

NARİN CİNAYETİ

Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Teknik çalışmalar yapılara soruşturma kapsamında değerlendirildi. HTS kayıtlarından yola çıkılarak baz kayıtlarının tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki de ilk kez gündeme geldi. Daraltılmış baz çakışması çok önemli delil. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor.

Beyanlar doğrultusunda hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek. Masumiyet karinesi vardır. Şu suçludur bu suçsuzdur demek doğru olmaz. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı.

adaf

Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi.

Soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesi ile ilgili haberlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu bir anayasa hak. Soruşturma gizliydi. İddianame düzenlendikten sonra kamuoyuna açıldı. Bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkilecek yayınlardan kaçınılmalı. Mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler.

YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

Burada yargının başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturma neticesinde gözaltılar var. Kişiler kendilerini savunacaktır. Gereği yapılacaktır.

KAYYUM KARARLARI

Bazı siyasilerimiz yanlış yorumlar yapıyorlar. Son günlerde tartışılan belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi hususu. Tüm bu yerel yöneticilerle ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı hukuk sistemimizde belli. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, suç varsa soruşturur.

Yerel yöneticiler, belediye başkanları milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak zorundalar. Onları millet hizmet etsin diye seçiyor.

Özellikle gerek belediye başkanları seçilmeden önce başlayan soruşturmalar var. Belediye başkanı seçildikten sonra da açılan soruşturmalar var. Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken devam eden bir soruşturma varsa, YSK sabıka kaydına bakar. YSK'nın adaylığı reddetme gibi bir yetkisi yok.

Kesinleşmiş bir hükümlük olduğunda başkanlık düşer, Meclis seçer. Burada kesinleşen bir yargı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır ve yerine geçici görevlendirmedir.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Ölüdeniz'de akılalmaz olay... Pizza yerken hayatı kabusa döndü! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu

Ölüdeniz'de akılalmaz olay... Pizza yerken hayatı kabusa döndü! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu

Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı: Hala konuşuyorlar ya!

Stajyer 3 bin alıyor: 10 bin dolar maaş! Mesleği bırakan ona yöneliyor

Stajyer 3 bin alıyor: 10 bin dolar maaş! Mesleği bırakan ona yöneliyor

Enflasyon onları da vurdu... 6 dizi final yaptı! Diziler tek tek ertelendi!

Enflasyon onları da vurdu... 6 dizi final yaptı! Diziler tek tek ertelendi!

Dünyanın merakla beklediği ilk talimatlarını verdi

Dünyanın merakla beklediği ilk talimatlarını verdi

Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.