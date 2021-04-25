Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Ligde son üç maçını kazanan Erzurumspor puanını 37'ye yükseltti. Dört maçtır kazanamayan ve son iki maçında mağlup olan Gaziantep FK 51 puanda kaldı.

Gaziantep FK'da BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç futbolcunun Kasımpaşa maçında bahis oynadığı yönelik duyumlar olduğu için kadroya alınmadığını açıkladı.

Süper Lig'de ilk beş hesapları yağan Gaziantep FK ile kümede kalma savaşı veren Erzurumspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.

"ÇOCUKLARIM BENİM"

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Galibiyeti değerlendiren Yılmaz Vural "Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, ohh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi?" dedi.

AĞLAMA NEDENİ

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.

"HERKES KENDİ MERASINDA KALSIN"

Erzurumspor'da problem yaşamadan süreci yönettiğini anlatan Yılmaz Vural "Çocuklarım, beni kısa sürede kabullendi. Herkes kendi mecrasında kalsın! Antrenör antrenörlüğünü, yönetici yöneticiliğini, oyuncu da oyunculuğunu yapsın. Bu söylediklerimin başarısıdır. Yönetim, 1 dediğimi 2 etmiyor. Oyuncu da görüyor, para kazanıyor. Kendi geleceğini kazanıyor. İyi olmak kimseye bir şey kaybettirmiyor. Yendiğimiz takım, ligin kalburüstü takımı. Evlerinde kaybetmiyorlar. 1. devre tek pozisyonları yok. 4-0 olabilirdi maç. Futbolda sonucu ertelerseniz, başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Yendik çok şükür. Muhammet Demir'i de iki gol attığı için tebrik ettim. 36 yıl, dile kolay. Hepsi bizim çocuklarımız." açıklamasını yaptı.