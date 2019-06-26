Yılmaz: “Yeni askerlik sistemi ordumuzun gücüne güç katacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yeni askerlik sisteminin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Askerlik ocağını, Peygamber ocağı olarak gören bir milletiz. Yeni askerlik kanunuyla TSK milli bir güçle profesyonel, caydırıcı ve operasyonel kapasitesini daha da artırmış olacaktır" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM’de kabul edilen Yeni Askerlik Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Kanunun ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, AK Parti’nin teklifiyle kabul edilen askerlik düzenlenmesinin Meclis’te ortak bir mutabakatla geçmesinin öneminin altını çizdi.

Yeni askerlik modelinde her koşulda 1 aylık temel eğitiminin zorunlu kılındığını ifade eden Yılmaz, askerlik hizmetini yapacak olan her gencin mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri ile tanışacağını ve TSK mensubu olacağını hatırlattı.

"Ordu-millet bağını güçlendirecek"

"Yeni askerlik sistemi temel eğitim ile ordu-millet bağını güçlendirecektir" diyen Yılmaz şöyle devam etti: "Yıllardır konuşulan profesyonel orduya geçişle ilgili bu zamana kadar önemli adımlar atılmıştı. Yeni askerlik sistemini bugüne kadar profesyonel orduya geçişte uygulanan aşamaların bir sonucu olarak yeni bir süreci de başlatacaktır. En önemli noktalardan biride yeni Askerlik Kanunu ile TSK, milli bir güçle profesyonel, caydırıcı ve operasyonel kapasitesini daha da artırmış olacaktır. Askerlik ocağını, Peygamber ocağı olarak gören bir millet olarak yeni askerlik sistemi gücümüze daha güç katacak, profesyonel orduya geçiş sürecinde önemli bir basamağı teşkil edecek.”