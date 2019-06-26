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Yılmaz: “Yeni askerlik sistemi ordumuzun gücüne güç katacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yeni askerlik sisteminin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Askerlik ocağını, Peygamber ocağı olarak gören bir milletiz.

Yılmaz: “Yeni askerlik sistemi ordumuzun gücüne güç katacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yeni askerlik sisteminin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Askerlik ocağını, Peygamber ocağı olarak gören bir milletiz. Yeni askerlik kanunuyla TSK milli bir güçle profesyonel, caydırıcı ve operasyonel kapasitesini daha da artırmış olacaktır" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM’de kabul edilen Yeni Askerlik Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Kanunun ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, AK Parti’nin teklifiyle kabul edilen askerlik düzenlenmesinin Meclis’te ortak bir mutabakatla geçmesinin öneminin altını çizdi.
Yeni askerlik modelinde her koşulda 1 aylık temel eğitiminin zorunlu kılındığını ifade eden Yılmaz, askerlik hizmetini yapacak olan her gencin mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri ile tanışacağını ve TSK mensubu olacağını hatırlattı.

"Ordu-millet bağını güçlendirecek"
"Yeni askerlik sistemi temel eğitim ile ordu-millet bağını güçlendirecektir" diyen Yılmaz şöyle devam etti: "Yıllardır konuşulan profesyonel orduya geçişle ilgili bu zamana kadar önemli adımlar atılmıştı. Yeni askerlik sistemini bugüne kadar profesyonel orduya geçişte uygulanan aşamaların bir sonucu olarak yeni bir süreci de başlatacaktır. En önemli noktalardan biride yeni Askerlik Kanunu ile TSK, milli bir güçle profesyonel, caydırıcı ve operasyonel kapasitesini daha da artırmış olacaktır. Askerlik ocağını, Peygamber ocağı olarak gören bir millet olarak yeni askerlik sistemi gücümüze daha güç katacak, profesyonel orduya geçiş sürecinde önemli bir basamağı teşkil edecek.”

"Temel eğitim alınacak"
"Yeni sistemle, gençlere bedelli, 6 ay zorunlu, 6 + 6 ücretli, 6+6 ücretli+profesyonel olmak üzere askerlik ile ilgili pek çok alternatif model sunuyor" bilgisini veren Milletvekili Yılmaz, "Askerlik hizmet süresi temel askerlik eğitimi dahil olmak üzere, eğitim farkı gözetmeksizin herkes için 6 ay olacak. Yedek subay ve astsubaylar için on iki ay süresi geçerli. Altı aylık görev süresini tamamlamış er ve erbaşlar, amirlerinin de onayıyla, eğer isterlerse altı ay daha askerlik hizmetlerine devam edebilecekler. Bu durumda ikinci 6 aylık dönemde söz konusu askerler ücret alacak. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından TSK’nın ihtiyaç miktarına göre yedek subay alınacak. Askerlik görevine devam etmek isteyenler yedek subay olarak değerlendirilecek, diğerleri de er ve erbaş olarak askerlik hizmetini yerine getirecekler. Uygulamada birçok düzenleme bulunmaktadır. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. Yılda ortalama 145 bin kişinin bu uygulamadan yararlanması ön görülüyor. Askerlik sistemi içinde büyük yığılmalarında önüne geçilecek" şeklinde konuştu.
Yeni sistemle erken terhis olacak askerlere ve ailelerine gözaydınlığı veren Yılmaz, tüm güvenlik güçlerine ise görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

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