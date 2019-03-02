Cumhur ittifakı Yıldırım Belediye başkan adayı Oktay Yılmaz, STK ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bebe giyim sektöründe dünya markası yolunda Yıldırım hızıyla ilerleyen Bursa’nın kalbi Vişne Caddesindeki Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanyici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) yöneticileri ile bir araya gelen Cumhur ittifakı Yıldırım Belediye başkan adayı Oktay Yılmaz, "Tüm hizmetlerde ’öncelik çocuklar’ diyeceğiz. Çocuk dünyasıyla ilgili her şeyi destekleyecek ve hizmetlerle donatacağız. Yıldırım’ın en öncelikli hizmet bekleyen dünyası çocuk dünyası. Özellikle Çocuklar için tematik parklar ve oyun evleri oluşturacağız. Parklarımız çocukların neşe bahçesi olacak. Kuşkusuz Çocuk dünyası açısından bizim önemsediğimiz ve dünya markası olma yolunda yıldırım hızıyla ilerleyen bir de bebe giyim sektörümüz var. Vişne Caddesi bu sektörün adeta marka bulvarı olma yolunda. Dolayısıyla Vişne Caddesi ve caddede yer alan bebe giyim sektörü ile birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz" dedi.

Konuşmasında hizmet projeksiyonuna yönelik de ip uçları veren Yılmaz şöyle devam etti:

"Yıldırım da Uludağ’ın eteğindeki yem yeşil bölgede mesire alanları oluştururken, dere kenarlarını ıslah ederek, düzenlenmiş alanları tematik parklar, zenginleştirici seçeneklerle canlandıracağız. Göçün geldiği noktada kentsel gelişim bağlamında, dönüşümü sadece fiziki yapılarla değil sosyal yaşamı kolaylaştırıcı ve etkinleştirici çalışmaları da hızlandıracağız. Çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı gruplara etkin ve sosyal belediyecilik hizmetlerini zenginleştirerek sunarken, kültür, sanat, eğitim, spor, teknoloji alanlarında Yıldırımın gücünü, etkinliğini artıracağız."



