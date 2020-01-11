HABER
  4. Yılmaz’dan temizlik işlerine sürpriz ziyaret

Yılmaz’dan temizlik işlerine sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele sürpriz bir ziyarette bulundu.Sabahın erken saatlerinde Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne giderek mesâiye hazırlanan personeli ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, çalışanlarla çay içerek sohbet etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele sürpriz bir ziyarette bulundu.
Sabahın erken saatlerinde Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne giderek mesâiye hazırlanan personeli ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, çalışanlarla çay içerek sohbet etti. Temizlik İşleri personelinin sıkıntısını dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı hep birlikte daha da güzelleştireceklerini bunun kahramanlarının da Temizlik İşleri çalışanları olacağını belirtti.
2020 yılının Temizlik Müdürlüğü’ne ait işlerin yoğunlukla yapılacağı bir yıl olacağını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik çalışmalarında fedakârca çalışıyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Öncesinde olduğu gibi bundan sonrada bizim birinci gündemimiz temizlik. Çöplerin düzenlenmesi, düzenin, disiplinin sağlanması için yol almamız gereken çok ciddi bir mesafe var. Temizlik konusunda vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerisıfıra indireceğiz. Tabiî vatandaşımızı da temizlik konusunda şuurlandırmamız lazım” diye konuştu.
“Sabahları Yıldırım’ı nasıl ki pırıl pırıl, tertemiz yapıyorsak hemşehrilerimizi de bir gülümseme ile daha aydınlatabiliriz, sevgimizi katabiliriz” diyen Oktay Yılmaz, “2020 yılının sonlarında vatandaşlarımız Yıldırım bakımlı bir şehir, bu şehirde bir düzen ve disiplin var, mutluluk var demeli. 2020 yılı için bunu hedefliyoruz. 2019’da mâlî disiplin, kent disiplini dedik bunu da büyük ölçüde sağladık. 2020’de de hem o disiplini sürdüreceğiz hem de temizlik, bakım ve alt yapı noktasında bu konuları çözmüş, tamamıyla bitirmiş olacağız. 2021 yılı ise bizim şehir projelerimizin öne çıktığı bir yıl olacak. Biz diğer müdürlüklerimizle de bir araya gelerek sohbet ederek arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Burada sizler sahadasınız. Sahayı daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla sizlerin fikirleri bizler için değerli. Bizim için bütün personelimiz değerli. Burası bana olduğu kadar sizlere de emanet. Bu yüzden hassasiyetle çalışarak güzel sonuçlar elde etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyorduBir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu
Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonuJandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Yer: Eskişehir... Böyle görüntülendi

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.