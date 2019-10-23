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YİMER çalıştayı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının desteklenmesi projesi kapsamında YİMER'in işletilmesi ve yabancıların mevcut hizmetlere erişimi için çalıştay gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının desteklenmesi projesi kapsamında Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) işletilmesi ve yabancıların mevcut hizmetlere erişimi için çalıştay düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, başta Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri olmak üzere farklı ülkelerden davet edilen katılımcıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"YİMER 157 yabancıların uyum süreci için oldukça önemlidir. YİMER 157'nin hizmet kalitesinin ve hizmet kanallarının artırılması için ortak çalışmalar hayata geçirilecektir. 112 ve 155 nasıl biliniyorsa YİMER 157'nin de aynı şekilde herkes tarafından bilinmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmaları'nın desteklenmesi ve Yabancılar İletişim Merkezi 157'nin işletilmesi ve yabancıların mevcut hizmetlere erişimi için istişare çalıştayı gerçekleştirildi."

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YİMER çalıştayı gerçekleştirildi

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