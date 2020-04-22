HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yine aynı görüntü! Cezaları hiçe sayan patenli genç arabaya tutunup adres sordu

Yine aynı görüntü! Cezaları hiçe sayan patenli genç arabaya tutunup adres sordu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da paten kayan bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki araca tutunup adres sordu. Bu anlar araçta bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Patenli genç, daha önce de bir araca tutunup adres sormuş, trafiği tehlikeye atması nedeni ile para cezası kesilmişti.

Diyarbakır’da paten kayan bir genç, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bulunan otomobile tutunarak adres sordu. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı genç, geçtiğimiz ay tarihi On Gözlü Köprü yolunda seyir halindeki bir araca tutunarak adres sormuş, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri tarafından tespit edilen gence trafik güvenliğini tehlikeye atması nedeni ile 598 lira para cezası kesilmişti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İzleyenlerin içini ısıtan anlarİzleyenlerin içini ısıtan anlar
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır paten

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Koronavirüs, şarkı yarışmalarını dijital ortama taşıdı

Koronavirüs, şarkı yarışmalarını dijital ortama taşıdı

Havuza düşen köpeği böyle kurtardı

İzleyenlerin içini ısıtan anlar

ABD'de polislerin yaban domuzu ile imtihanı kamerada

Polislerin zor anları! Ortalığı birbirine kattı

Antalya'da çocukların yürekleri ağza getiren tramvay oyunu kamerada

Yürekleri ağza getiren anlar

Bursa'da yürek ısıtan görüntü! Kediye elleriyle su içirdi

Yürek ısıtan anlar! Elleriyle içirdi

Çocukları için evde 23 Nisan töreni düzenlediler

Çocukları için düzenledikleri 23 Nisan kutlaması gülümsetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.