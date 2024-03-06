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Yine aynı vaka: Somali Cumhurbaşkanından sonra şimdi de yazar Eylem Tok! "Kaçmasına neden engel olunamadı, Türkiye'ye getirilmesi için hangi adımlar atıldı?"

06.03.2024 10:25
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Yazar Eylem Tok'un oğlunun İstanbul'da ölümlü kazaya karışmasının hemen ardından Mısır'a gitmeleri gündemi sarstı! İYİ Parti'den de konuyla ilgili hamle geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun da kazadan sonra yurt dışına kaçmasını anımsatarak Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt istedi.

Yine aynı vaka: Somali Cumhurbaşkanından sonra şimdi de yazar Eylem Tok! "Kaçmasına neden engel olunamadı, Türkiye'ye getirilmesi için hangi adımlar atıldı?"

Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı, Kemerburgaz'daki kazada yaşamını yitirdi. Kazaya ünlü yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un yol açtığı ortaya çıkarken ailenin kazadan kısa süre sonra Mısır'a kaçması tepki çekti. Anne Tok ilk açıklamasında Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacaklarını belirtti. İYİ Parti konuyu iki bakanlığın gündemine getirdi.

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Yazar Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız Yazar Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız
Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı! Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

SOMALİ CUMHURBAŞKANIN OĞLUNU HATIRLATTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına soru önergesi verdi. Önergeyi sosyal medya hesabından paylaşan Zorlu, "1 Mart günü İstanbul’da ehliyetsiz bir sürücü masum bir insanın canına kıydı. Bir evlat babasız kaldı! Çarpan sürücü çocuk, annesi tarafından Mısır’a kaçırıldı. Hatırlayın bir süre önce de Somali Cumhurbaşkanının oğlu kaçmayı başarmıştı" ifadelerini kullandı.

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"NEDEN ENGEL OLUNAMADI?"

Zorlu, "İktidar adalet düzenini sarsan bu gelişmeler hakkında derhal yanıt verilmelidir" derken şu soruları sordu:
"Kaçan şahsın yurtdışına kaçmasına nasıl ve neden engel olunamamıştır? Türkiye'ye getirilmesi için hangi adımlar atılmıştır, girişimler yapılmıştır?"

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OĞLUNU KAÇIRAN ANNEDEN 'AHLAK' NASİHATLERİ

Yazar Eylem Tok'un bir serginin açılışında yaptığı konuşmada ahlaktan dem vururken "Ahlaklı yapılan bir düşünce ürünü, kendinden öncesinin anlamlı sorumluluğunu taşıdığı sürece saygınlık kazanır. Kurşunlanarak, bombalanarak, yakılarak, dövülerek öldürülen yazarlar, sanatçılar iyi insanlardı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan aydınlar iyi insanlardı. Onların savaşı kendileri için değildi sadece; katillerinin, düşmanlarının iyi bir yaşama sahip olması da dertleriydi. Ve şimdi bizler sorumluyuz. Tüm dünyanın iyiliği için savaşmış bu insanların mirası bize emanet. İşte bu yüzden birbirimizin gölgesiyiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNA 27 BİN LİRA CEZA

Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölmesine yol açtıktan sonra Türkiye'den kaçmıştı. Mohamud önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, ardından cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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