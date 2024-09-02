Yine balık avında! Çağatay Ulusoy dev orkinos yakaladığı anı paylaştı

Ekranların sevilen oyuncusu Çağatay Ulusoy yine balık avında. Teknede balık tutarken oltasında bir ağırlık hisseden Ulusoy hemen kendini kameraya aldırdı. Dev orkinos balığı yakalayan ünlü oyuncu balık ile yan yana poz verdi.

Meslektaşı Duygu Sarışın ile ilişkisi sona eren Çağatay Ulusoy, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyayı nadiren kullanan Çağatay Ulusoy, dev orkinos balığı yakaladığı anı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olan Çağatay Ulusoy üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Ulusoy ilk rolünü 2011 yılında Show TV'de yayımlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteri ile canlandırdı.