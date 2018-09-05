"Yine başarı elde edeceğimize inancım tam"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yerel seçimlerde Antalya teşkilatına büyük iş düştüğünü belirterek, "Antalya genelinde birlik ve beraberliğimizin verdiği güç ile yine önemli başarıları elde edeceğimize inancım tam." dedi.
Kandemir, partisinin Antalya İl Yönetim Kurulu ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Kandemir, millet sokakta ne konuşuyorsa partinin de milletin gündemine yoğunlaşmaya devam edeceğini bildirdi.
Antalya teşkilatının önemli bir tecrübeye sahip olduğunu aktaran Kandemir, şu değerlendirmede bulundu:
"Antalya kadrolarımızda yeralan herkesin, teşkilat geleneğimizin tozunu yutarak ülkemiz ve milletimiz için en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Büyük AK Parti ailemize katılan yeni genç arkadaşlarımızla bu kutlu davayı sürdürmeye devam edeceğiz. Yaklaşan önümüzdeki yerel seçimlerde teşkilatımıza yine büyük bir iş düşmektedir. Antalya genelinde birlik ve beraberliğimizin verdiği güç ile yine önemli başarıları elde edeceğimize inancım tam."
Antalya'nın örnek bir teşkilat geleneği ile Türkiye siyasetine önemli isimleri kazandırdığını anlatan Kandemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Mustafa Köse'yi örnek gösterdi.
Köse'nin Marmara Bölgesi teşkilatlarından sorumlu olarak görev yaptığını belirten Kandemir, "Mustafa başkan artık yıllardır teşkilatımız içerisinde edindiği bilgi ve tecrübeyi sadece Antalya için değil aynı zaman da genel siyasetimize de taşıyacak önemli bir görevi üstlenmiştir." ifadesini kullandı.
Kandemir, Akdeniz Bölgesi'nden de AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Abdulkadir Özel'in sorumlu olduğunu bildirdi.
Toplantıda Köse, Abdulkadir Özel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç ile milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik de yer aldı.
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı
Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!
Et yiyen bakteri adamın cinsel organını yedi!
İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu