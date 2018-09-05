"Yine başarı elde edeceğimize inancım tam"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yerel seçimlerde Antalya teşkilatına büyük iş düştüğünü belirterek, "Antalya genelinde birlik ve beraberliğimizin verdiği güç ile yine önemli başarıları elde edeceğimize inancım tam." dedi.

Kandemir, partisinin Antalya İl Yönetim Kurulu ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Kandemir, millet sokakta ne konuşuyorsa partinin de milletin gündemine yoğunlaşmaya devam edeceğini bildirdi.

Antalya teşkilatının önemli bir tecrübeye sahip olduğunu aktaran Kandemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya kadrolarımızda yeralan herkesin, teşkilat geleneğimizin tozunu yutarak ülkemiz ve milletimiz için en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Büyük AK Parti ailemize katılan yeni genç arkadaşlarımızla bu kutlu davayı sürdürmeye devam edeceğiz. Yaklaşan önümüzdeki yerel seçimlerde teşkilatımıza yine büyük bir iş düşmektedir. Antalya genelinde birlik ve beraberliğimizin verdiği güç ile yine önemli başarıları elde edeceğimize inancım tam."