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Yine bir gıda skandalı daha! Ekmeklerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi: O ülke ayağa kalktı

10.05.2024 16:58
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Dünya genelinde gıda skandallarının ardı ardı arkası kesilmezken bu seferki olayın adresi Japonya. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda ekmek paketlerinin içerisinden çıkanlar şaşkına çevirdi. Skandal sonrası 104 bin paket ekmek tedbiren toplatıldı.

Yine bir gıda skandalı daha! Ekmeklerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi: O ülke ayağa kalktı

Japonya’nın önde gelen firmalarından biri tarafından üretilen ekmeklerin paketinde fare kalıntılarına rastlandı. Tedbir amacıyla 104 bin paket ekmek piyasadan toplatıldı.

Yüksek hijyen standartları ile bilinen Japonya, bu kez bir gıda skandalı ile gündeme geldi. Ülkenin en ünlü firmalarından biri olan Pasco Shikishima tarafından üretilen paketli ekmeklerin 2'sinde fare kalıntılarına rastlandı.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, olayın 5 ve 7 Mayıs'ta müşteriler tarafından gönderilen elektronik postalar sayesinde fark edildiği belirtildi. Gelişmenin ardından son kullanma tarihleri 7-11 Mayıs arası olan toplam 104 bin paket ekmeğin piyasadan toplatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ilgili kişi ve kuruluşlardan özür dileriz. Bu durumun bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacak, kalite-kontrol prosedürlerimizi daha da iyileştireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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ÜRETİME GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ

Yaşanan olayla ilgili bir sağlık sorununa henüz rastlanmadığı vurgulanırken, şikayete konu olan ekmeklerin üretildiği Tokyo fabrikasında üretime geçici olarak ara verildiği ve detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya fare ekmek
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