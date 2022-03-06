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Yine çok konuşulacak! Elon Musk'tan petrol ve gaz tweet'i geldi: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama...

06.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol ve gaz gibi fosil yakıtlarla ile pek ilgisi olmayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın üst yöneticiliğini (CEO) yapan Elon Musk, bu kez petrol ve gaz üretimi hakkında oldukça dikkat çekici bir tweet attı. Ünlü milyarder Musk, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama hemen petrol ve gaz üretimini artırmamız gerekiyor." dedi. Açıklamasının devamında ise Rusya'ya değindi.

Yine çok konuşulacak! Elon Musk'tan petrol ve gaz tweet'i geldi: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama...

Tweet'leri ile her zaman büyük bir kesimin dikkatini çeken Elon Musk, yine çok konuşulacak bir tweet'e imza attı. Elon Musk bu kez Twitter'dan petrol ve gaz üretimini konusundaki görüşlerini dile getirdi.

ELON MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER! "HEMEN ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Elon Musk, paylaştığı tweet'te, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama hemen petrol ve gaz üretimini artırmamız gerekiyor. Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler gerektirir." ifadesini kullandı.

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Daha sonraki bir tweet'inde ise bunun elektrikli otomobil şirketi Tesla'yı olumsuz etkileyeceğini ancak sürdürülebilir enerji çözümlerinin Rus petrol ve gaz ihracatını telafi etmek için hızlı bir tepki veremeyeceğini kaydetti.

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Bazı kaynaklar, Musk'ın birçok ülkenin Rusya'ya olan kayda değer nitelikteki enerji bağımlılığına atıfta bulunduğunu belirtti.

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