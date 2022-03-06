Yine çok konuşulacak! Elon Musk'tan petrol ve gaz tweet'i geldi: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama...

Tweet'leri ile her zaman büyük bir kesimin dikkatini çeken Elon Musk, yine çok konuşulacak bir tweet'e imza attı. Elon Musk bu kez Twitter'dan petrol ve gaz üretimini konusundaki görüşlerini dile getirdi.

ELON MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER! "HEMEN ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Elon Musk, paylaştığı tweet'te, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama hemen petrol ve gaz üretimini artırmamız gerekiyor. Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler gerektirir." ifadesini kullandı.

Daha sonraki bir tweet'inde ise bunun elektrikli otomobil şirketi Tesla'yı olumsuz etkileyeceğini ancak sürdürülebilir enerji çözümlerinin Rus petrol ve gaz ihracatını telafi etmek için hızlı bir tepki veremeyeceğini kaydetti.

Bazı kaynaklar, Musk'ın birçok ülkenin Rusya'ya olan kayda değer nitelikteki enerji bağımlılığına atıfta bulunduğunu belirtti.

