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Yine çok konuşulacak görüntüler: Bir öncekinde işlem yapan vatandaşı bekleyip hamle yapmıştı! Bu kez vatandaşı kenara çekti ve...

20.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da daha önce 2 kez gerçekleşen ATM saldırılarında bir yenisi daha yaşanmıştı. 49 yaşındaki N.Ş. yine ATM’lerin olduğu bölgeye gelerek ATM’lere çekiçle zarar vermişti. Şahsın gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir önceki saldırısında ATM’de işlem yapan vatandaşı bekleyen ve sonra ATM’ye zarar veren şahsın görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Son görüntülerde ise şahsın işlem yapan vatandaşı kenara çekerek o ATM’ye de zarar verdiği görüldü.

Yalova'daki ATM'lere 2 kez saldırı gerçekleştiren N.Ş.'nin dün Altınova ilçesinde bir saldırıda daha bulunduğu öğrenilmişti. Bir önceki saldırısındaki görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok konuşulmuş ve N.Ş.'nin ATM'de işlem yapan vatandaşı sıraya geçip bir süre beklemesi, vatandaşın işlemi bittikten sonra ATM'ye zarar vermesi dikkat çekmişti. N.Ş.'nin ATM'lere yönelik son saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm detayları...

ÇEVREDEKİLERİN BAKIŞLARI ARASINDA ATM'LERİN EKRANLARINI TEK TEK KIRDI

N.Ş., Yalova- İzmit kara yolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi. Çevredekilerin bakışları arasında tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı belirtilen N.Ş.’nin 20 gün önce de aynı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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İŞLEM YAPAN VATANDAŞI KENARA ÇEKTİ VE...

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde N.Ş.’nin etraftakilere aldırmadan çekiçle ATM’lerin ekranlarını kırdığı görülüyor. N.Ş., işlem yapan bir vatandaşı kenara çekerek, o ATM’ye de zarar veriyor. Vatandaş ne yapacağını şaşırırken, N.Ş. diğer ATM’lerin ekranlarını kırmaya devam ediyor. N.Ş. çekicin başı kırılınca, elinde kalan sopa kısmıyla ATM’lere zarar vermeye devam ediyor.

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REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN ÇIKMIŞTI

Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği biliniyor. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM’yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2’nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.’nin hedefinde yine ATM’ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova saldırı
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