MAGAZİN

Yine çok konuşuldu! Ne giyse olay

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 14:32 | Son Güncelleme

Yaptığı direk dansıyla bir dönem adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade, bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Men of the Year 2017’ ödül törenine giydiği transparan elbisesiyle damga vurdu

Yine çok konuşuldu! Ne giyse olay

Başarılarıyla dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği Men of the Year 2017’ gecesi şıklık yarışına sahne oldu. Kırmızı halıya transparan detaylı elbisesiyle Nesrin Cavadzade damga vurdu.

Katıldığı her törende giydiği birbirinden iddialı ve şık kıyafetleriyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade, Raisa & Vanessa imzalı elbisesiyle yine rüzgar gibi esti.

DİREK DANSI OLAY YARATMIŞTI

Nesrin Cavadzade ‘Ucuz Heyecanlar’ adlı tiyatro oyununun tanıtım filminde direk (pole) dansı yaptığı kısmı sosyal medya hesabından paylaşmış, seksi dansına beğeni ve yorum yağmıştı.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

34 yaşındaki Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu. Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi.

Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

SAMANYOLU VE AL YAZMALIM'DA ROL ALDI

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü.

ANTALYA'DA EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade magazin

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlginizi Çekebilir

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

'Sapık' babaya Demet Akalın da isyan etti: Yeter!

'Sapık' babaya Demet Akalın da isyan etti: Yeter!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
malzeme iyi olunca giyer tabi
Diğer Haberler
Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

'Orada başka bir film döndü'

'Orada başka bir film döndü'

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

Piştiye ramak kaldı!

Piştiye ramak kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.