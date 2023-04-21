Yine estetik yaptırmıştı! Songül Karlı makyajsız haliyle gündem oldu!

Kocası tarafından dolandırıldığı için uzun süre gündemde kalan Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarına makyajsız halini ekledi.

Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de yeniden estetik yaptırarak adından söz ettirmişti.

Karlı'nın sosyal medya hesabından makyajsız halini yayınlamasına yorum yağdı.

Songül Karlı'nın doğal halini görenler "Keşke eski doğal halinle kalsaydın" yorumları aldı.

OĞLU ANNESİNİ UYARMIŞTI

Instagram hesabından yayınladığı paylaşımlardan dolayı daha önce oğlunun kendisini uyardığını söyleyen Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor."



