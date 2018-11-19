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Yine gişelerden aynı anda geçme inadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

OTOYOLgişelerinden aynı anda geçip sıkışan sürücülere bir yenisi de TEM otoyolu Kurtköy gişelerinde eklendi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) OTOYOLgişelerinden aynı anda geçip sıkışan sürücülere bir yenisi de TEM otoyolu Kurtköy gişelerinde eklendi. Olay geçen cuma günü saat 21.30 sıralarında Kurtköy gişelerinde TEM istikametinde meydana geldi. Miraç Korkmaz yönetimindeki 78 BN 525 plakalı araç ile Hıdır Tuncer yönetimindeki 34 TEF 09 plakalı taksi aynı anda gişeden geçerken, gişede sıkışıp kaldı. Birbirlerine inat ederek gişelerden önce geçmeyi deneyen sürücüler, araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarak araçlarının kurtarılmasını bekledi. Sürücülerin araçları çekiciler getirilerek, gişelerden çıkarıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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