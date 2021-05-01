Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an: Onu alırsanız annem ölecek

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışı yaşanırken, can kayıpları yüzünden krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle, ölenlerin cesetleri boş alanlarda toplu bir şekilde yakılıyor. Öte yandan, çöken sağlık sistemi nedeniyle hastaları ya da hayatını kaybeden yakınları olanlar ambulans ve oksijen tüpü bulmakta güçlü çekiyor.

''OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIRSANIZ ANNEM ÖLECEK''

Twitter'da paylaşılan bir videoda 22 yaşındaki Anmol Goyal Uttar Pradesh eyaletinde yer alan özel bir hastanede tedavi gören annesinin oksijen tüpünün görevliler tarafından alındığını söyledi. Goyal'ın yetkilerinin arkasından diz çöküp ağlayarak, ''Onu alırsanız annem ölecek'' demesi yürek burktu.

Videoyu sosyal medyada paylaşan The Times of India muhabirine göre, oksijen tüpüne daha önemli olduğu düşünülen biri için el konuldu. Öte yandan oksijen tüpü alındığı iddia edilen kadın 2 saat sonra hayatını kaybetti.

भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.



The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj — Deepak-Lavania (@dklavaniaTOI) April 28, 2021

POLİS İDDİALARI YALANLADI

Agra Polisi iddiaları şiddetle yalanlayarak, "Yeniden doldurulmak üzere hastaneden götürülen boş bir tüptü'' dedi.

İDDİA EDİLEN GERÇEK RAKAMLAR KORKUNÇ

Bu anlar, cuma günü 386.452 enfeksiyon ve 3.498 ölümün resmi olarak kaydedildiği ülkeden ortaya çıkan en son üzücü sahne olarak tanımlandı. Öte yandan sağlık görevlileri gerçek rakamların on kat daha fazla olabileceğini söylüyor.



