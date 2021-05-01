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Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an: Onu alırsanız annem ölecek

01.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan, son haftalarda tırmanışa geçen vaka sayılarıyla dünyanın gündeminde yer tutuyor. Ülkede her gün yeni vaka ve ölüm rekorları kırılıyor. Hastanelerde yatak, oksijen ve ilaç kıtlığı had safhada yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da bunu çok net anlatıyor. Herkesin can derdiğine düştüğü ülkede yine yürek burkan bir an yaşandı.

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an: Onu alırsanız annem ölecek

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışı yaşanırken, can kayıpları yüzünden krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle, ölenlerin cesetleri boş alanlarda toplu bir şekilde yakılıyor. Öte yandan, çöken sağlık sistemi nedeniyle hastaları ya da hayatını kaybeden yakınları olanlar ambulans ve oksijen tüpü bulmakta güçlü çekiyor.

''OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIRSANIZ ANNEM ÖLECEK''

Twitter'da paylaşılan bir videoda 22 yaşındaki Anmol Goyal Uttar Pradesh eyaletinde yer alan özel bir hastanede tedavi gören annesinin oksijen tüpünün görevliler tarafından alındığını söyledi. Goyal'ın yetkilerinin arkasından diz çöküp ağlayarak, ''Onu alırsanız annem ölecek'' demesi yürek burktu.

Videoyu sosyal medyada paylaşan The Times of India muhabirine göre, oksijen tüpüne daha önemli olduğu düşünülen biri için el konuldu. Öte yandan oksijen tüpü alındığı iddia edilen kadın 2 saat sonra hayatını kaybetti.

POLİS İDDİALARI YALANLADI

Agra Polisi iddiaları şiddetle yalanlayarak, "Yeniden doldurulmak üzere hastaneden götürülen boş bir tüptü'' dedi.

İDDİA EDİLEN GERÇEK RAKAMLAR KORKUNÇ

Bu anlar, cuma günü 386.452 enfeksiyon ve 3.498 ölümün resmi olarak kaydedildiği ülkeden ortaya çıkan en son üzücü sahne olarak tanımlandı. Öte yandan sağlık görevlileri gerçek rakamların on kat daha fazla olabileceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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