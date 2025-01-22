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  4. Yine İstanbul yine özel hastane! Doktor, diğer doktordan şikayetçi olmalarını istedi: Çocuğumu öldürdüler

Yine İstanbul yine özel hastane! Doktor, diğer doktordan şikayetçi olmalarını istedi: Çocuğumu öldürdüler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 08:52
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Son aylarda tartışma konusu olan İstanbul'daki özel hastanelerle ilgili bir yeni skandal daha gündeme geldi. Hamile bir kadına sancısı olduktan sonra gittiği hastanede 'sorun olmadığı' söylenerek serum verildi ve taburcu edildi. Ardından sancılanan kadın bir kez daha gittiği hastanede şoka uğradı. Bebeğini kaybeden kadının ameliyat sırasında da kalbi durdu. Aile yaşananlar isyan etti.

Yine İstanbul yine özel hastane! Doktor, diğer doktordan şikayetçi olmalarını istedi: Çocuğumu öldürdüler

Ümraniye'de, doğuma bir hafta kala şiddetli sancılarla özel bir hastanenin acil servisine başvuran Dilan Korkmaz, iddiaya göre dahiliye bölümüne yönlendirildi. Burada serum takılan ve bir süre sonra taburcu edilen Korkmaz, sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvurdu. Anne karnında kalbi durduğu öğrenilen 'Aslan' bebek, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamazken, anne ölümden döndü. Aile hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

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"RİSK YOK" DEDİLER

Ümraniye'de, doğumuna 1 hafta kalan Dilan Korkmaz, sancılarının artması üzerine eşi Serhat Korkmaz ile birlikte rutin kontrolleri için tercih ettiği özel bir hastanenin acil servisine gitti. İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor Dilan Korkmaz'ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını belirterek, anne Korkmaz'ı dahiliye bölümüne yönlendirdi.

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AMELİYATTA KALBİ DURDU

Dahiliye bölümündeki doktor ise, Korkmaz'a serum takıp aynı gün içinde taburcu etti. Sabah şiddetli sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan ve Serhat Korkmaz çifti, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğunu öğrendi. Anne acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, ailenin ismini 'Aslan' olarak belirlediği bebek kurtarılamadı.

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"İYİ HABER BEKLERKEN..."

Uzun bir ameliyat sonrası iyi bir haber almayı umut eden baba Serhat Korkmaz gözyaşları içerisinde, “Biz içeriden iyi bir haber gelecek diye beklerken, 3 saat sonra eşimin ciddi kan kaybı yaşadığını, kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim" diye konuştu.

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"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜLER"

Yaşadıklarını anlatan baba Serhat Korkmaz, “Çocuğumu öldürdüler. Bir ihmal sonucu çocuğum öldü. Dün rutin kontrollerimiz için özel bir hastaneye geldik. Kontrollerimiz yapıldı, çocuğumuzun kalp atışları normaldi. Her şey yolunda diyerek bizi taburcu ettiler. Hiçbir problemimiz yoktu. Akşam üzeri eşimin sancıları başladı. Saat 23.00 gibi tekrar hastaneye geldik. Eşimin şiddetli ağrısı olduğunu, kendini doğrultamadığını söyledik. Acile geldiğimizde, nöbetçi doktorun bizim kontrolümüzü yapan doktor dışında bir doktordu. Kendisi eliyle eşimi kontrol etmeye çalıştı. Sonrasında doğumuyla alakalı bir problem olmadığını ve eşimin üşüttüğünü söyledi.

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DOĞUMA 1 HAFTASI VARDI

Burada doğumhane ile alakalı değil, dahiliyeye gitmemiz gerektiğini söyledi. Dahiliye doktorunun yanına gittik. Giderken, herhangi bir ultrason ya da NST gibi cihazlara bağlayıp bir bilgi, incelemede bulunmadı kendisi. Sadece normal bir soğuk algınlığı diyerek bizi dahiliye bölümüne yönlendirdi. Üstelik eşimin 1 haftası vardı doğumuna. Önümüzdeki hafta doğum yapacaktı. Bu sürece kadar bütün kontrollerimizi bu hastanede yapmıştık ve eşimin hiçbir sorunu yoktu" şeklinde konuştu.

'ÇOCUĞUMUN VEFAT ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Baba Korkmaz, “Dahiliye doktorunun yanına gittiğimizde, eşime hamile olup olmadığını sordu. Eşim hamile olduğunu söylediğinde ise, 'Burada ne işin var senin doğumhaneye gitmen gerekiyor' dedi. Çünkü çok şiddetli sancısı ve ağrısı vardı. Biz de doğumhaneden geldiğimizi ve nöbetçi doktorun dahiliye bölümüne sevk ettiğini söyledik. Bizi bir odaya aldılar. İki tane serum verdiler. Eşimin bu süreçte ağrısı hiç dinmedi ve devam etti. Sadece ilacı yazdı ve bizi yukarıya sevk etti. Nöbetçi hemşire eşimin ağrılarının devam ettiğini ve bununla alakalı ne yapabileceğimizi sorduğumda, ilaçların etkisini birkaç saate göstereceğini ve yapacakları hiçbir şeyin olmadığını söylediler. Serumlar bittiğinde bizi taburcu ettiler. Sabaha doğru eşim, sancılarının devam ettiğini ve kanaması olduğunu söyledi.

"BİZİ SÜREKLİ OYALADILAR"

Tekrar apar topar hastaneye geldik. Normal kontrollerimizi yapan kendi doktorumuz ile karşılaştık. Acil olarak odaya alarak 'Eyvah' dedi. Cihaza soktuktan sonra bana çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. Neden daha önce gelmediğimizi sordu. Ben ise gece buradaydık, acildeki nöbetçi doktorun bizi dahiliyeye yönlendirdiğini söyledim. 'Nasıl olur?' diyerek tepki gösterip, acilen doğumhaneye almamız gerektiğini söyleyerek çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. 2,5-3 saat boyunca bize sonuç ile alakalı herhangi bir dönüş yapılmadı. Bizi sürekli oyaladılar. Biz içeriden iyi bir haber gelecek diye beklerken 3 saat sonra eşimin ciddi kan kaybı yaşadığını, kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim" dedi.

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'1 HAFTA SONRA ÇOCUĞUM DOĞACAKTI'

Gerekli takibin yapılmadığını ve bu yüzden bebeğinin öldüğünü iddia eden Serhat Korkmaz, “Çocuğum öldü, bu hastane yüzünden çocuğum öldü. 1 hafta sonra çocuğum doğacaktı. Biz karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Dün akşam geldiğimizde, nöbetçi doktorun dahiliye bölümüne yönlendirmek yerine NST'ye veya ultrasona alsaydı benim çocuğum ölmezdi. Benim çocuğumun ölmesinin sebebi hastane yönetim ve doktorların ciddiyetsiz, alakasız ve ilgisiz davranmalarından dolayıdır. Doğumuna bir hafta kalan bayanı dahiliye yönlendirmek nedir? Sabah çocuğumun ölüm haberini aldım. İlgisizlik, alakasızlık ve ihmalden benim çocuğum öldü. Herhangi bir ağrısı sancısı varken, hastaneye geldik. Sağ salim diyip gönderdiler" ifadelerini kullandı.

'KUCAĞIMIZA ALACAĞIMIZA CENAZESİNİ ALACAĞIZ'

Babaanne Gülşen Korkmaz, “Bebeğimizin ölümüne sebep oldular. Bir hafta sonra kucağımıza alacağımıza bebeğin cenazesini alacağız. Biz acısını yaşarken hala para derdine düşmüşler. Benim çocuğuma sebep olanlar muhatap olsun" diye konuştu.

DOKTOR, DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLMALARINI İSTEDİ

Rutin kontrolleri yapan doktorlarının da ihmal iddiasını kabul ettiğini ifade eden dayı Faruk Varlı, “Normal rutin kontrollerine giren doktoru ile birebir görüştüm. Doktorun bana söylediği şey ise 'Burada bir ihmal var. Apaçık ortada. Gidin nöbetçi doktordan şikayetçi olun. Kamera kayıtları her şey vardır. Bunun üzerinde durun' dedi bize. Şikayetçi olduk. Bugün savcı gelip, olay yerini inceledi" dedi.

'ADI ASLAN OLACAKTI'

Gözyaşlarını tutamayan Aslan bebeğin halası Berfin Korkmaz, “Halasıyım. Bir hafta sonra kucağımıza alacaktık. Her şeyi hazırdı. Annesi elleriyle her şeyi tek tek hazırladı özenle. Adı Aslan olacaktı. Daha künyesini yeni yaptırmıştık 'Aslan' diye. Geldik ki ölüm haberini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET

Aile şikayetçi olurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hastane çevresinde polis güvenlik önlemi alırken, hastanenin doğumhane ünitesi ile ilgili kaydedilen çok sayıda şikayet ise dikkat çekti. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul hamile özel hastane skandal
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