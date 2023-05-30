Yine İsveç yine skandal! Terör örgütü PKK'nın destekçileri paçavralarını parlamento binasına yansıttı

NATO üyeliği terör örgütlerine gizli desteği yüzünden tartışma konusu olan İsveç, bir kez daha skandal bir terör örgütü provokasyonuna sahne oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN POSTERİ ATEŞE VERİLDİ

PKK/YPG yandaşları sosyal medyadan paylaştıkları videoda İsveçli iki yetkiliye hakaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da posterini ateşe verdi.

YENİ TERÖR YASASI NELERİ KAPSIYOR?

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yeni terörle mücadele yasasına tepki gösterdiklerini duyurdular. Yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele yasası, terör örgütlerine üyeliği suç saymayı hedeflemesinin yanında terör örgütlerini finanse eden ve destekleyen kişilerin tutuklanması ve kovuşturulması için geniş yetkileri içeriyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun provokastif olaya dair yaptığı açıklamada, "Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu'na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.