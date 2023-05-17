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Yine kapıda! Uzman isim 'Türkiye bu geceden itibaren...' diyerek açıkladı! Meteoroloji'den o iller için peş peşe uyarılar: Kuvvetli olacak

17.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yarın için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Dr. Okan Bozyurt ise YouTube kanalından yaptığı açıklamada "Yine serin ve yağışlı günler kapıda. Çünkü Türkiye bu geceden itibaren özellikle Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek" dedi. İşte detaylar...

Yine kapıda! Uzman isim 'Türkiye bu geceden itibaren...' diyerek açıkladı! Meteoroloji'den o iller için peş peşe uyarılar: Kuvvetli olacak

Yağışlı ve soğuk günler geri mi geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve meteoroloji uzmanlarından peş peşe önemli uyarılar geldi. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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YURDUN KUZEY VE BATI KESİMLERİ İÇİN YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Deniz ulaşımındaki aksamalar konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden "Marmara'nın Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!" notuyla yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 18.05.2023 Perşembe günü 03:00 ile 22.00 saatleri arasında (İstanbul Anadolu Yakası,Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel - su baskını - yıldırım - ulaşımda aksamalar – yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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"YİNE SERİN VE YAĞIŞLI GÜNLER KAPIDA"

Dr. Okan Bozyurt ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yine serin ve yağışlı günler kapıda. Çünkü Türkiye bu geceden itibaren özellikle Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere zamanla tüm yurtta azalacak. Özellikle yarın için, marmara, kuzey ve iç ege, göller bölgesi, iç anadolu'da yağışlar etkili olacak. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar olacak." dedi.

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Öte yandan Bozyurt "Yarın için bir uyarım da var. Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde ve kuzey kesimlerinde etkili yağışla birlikte oluşabilecek ani sellenme, dolu ve yıldırım olaylarına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalı gerekmekte." şeklinde konuştu.

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