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Yine komşu dehşeti! 7 yaşındaki çocuğu darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde bir kişi merdivenden inerken kolundan tuttuğu çocuğun suratına anahtarla vurdu. Çocuğun darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 7 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Özgürlük Caddesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Asansörden inip yarı çıplak şekilde bina girişinde bekleyen şüpheli Oğuz Ö., merdivenden inen 7 yaşındaki M.E.N.'nin kolundan tutup tartaklayarak bina dışına çıkardı. Şüpheli Oğuz Ö., elinden kurtulmaya çalışan çocuğun suratına anahtarla vurdu. Oğuz Ö. çocuğu darp ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi misafirlerinin yanına gitti.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Çocuğunun darp edildiğini öğrenen aile, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ANAHTARLA ÇOCUĞUN ÇENESİNE VURUYOR"

Baba Zafer Nair, "Oğlum evden su alıyor, merdivenlerden iniyor. Oğuz isimli şahıs asansörden çıkıyor. Şu köşede pusu vaziyetinde bekliyor. Çocuğum hızla iniyor, kenardan kaçmaya çalışırken çocuğun kolundan yakalıyor. Bu alanda kamera olmadığı için görünmüyor. Çocuğun kolundan tutarak dışarı çekiyor. Dışarıda da çocuğu kolundan tutuyor kendine çeviriyor. Elinde de anahtar var, çocuğun çenesine vuruyor. Çocuğun yanağı yırtılıyor. Bunu yaparken de kendi torununu karşılamak için aşağıya iniyor.

"DAHA ÖNCE DE ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE CAMDAN SICAK SU DÖKTÜ"

"Daha önce de komşumuzun iki tane çocuğunu asansörde sıkıştırıp ayakkabı çekeceğiyle kafalarına vurdu. Onlar da dün şikayetçi oldular. Parkta oynayan çocuklar ses yapıyorlar diye üstlerine camdan sıcak su döktü. Şikayetçi olmamıza rağmen adam ifadesinden sonra serbest bırakıldı." diye konuştu.

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"BEN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

7 yaşındaki M.E.N., "Aşağıya inerken o adamı gördüm. O benden önce indi. Ben hızlıca inerken beni kolumdan tuttu. Ben kaçmaya çalıştım. Kendisine doğru çevirip anahtarla vurdu. Sonra da gidip misafirlerini aldı." dedi. (DHA)

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