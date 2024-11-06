Yine mafya hesaplaşması! Yine Atina! Yine cinayet! Sokak ortasında infaz

39 yaşındaki Türk mafya elemanı, aynı zamanda kırmızı bültenle aranıyordu. Bu kişi Atina'da sokak ortasında pusuya düşürülerek öldürüldü. Sözcü'nün haberine göre olay yerinde 9 adet mermi kovanı bulundu.

2 KİŞİ PUSUYA DÜŞÜRÜP ÖLDÜRDÜ

39 yaşındaki kaçak Türk'ün geçen sene Atina'da gözaltına alındığı daha sonra da serbest kaldığı ifade edildi. Yunanistan'daki cinayetin ardından Yunan polisi failleri yakalamak için soruşturma başlattı.

BARIŞ BOYUN'A YAKIN 6 TÜRK ATİNA'DA İNFAZ EDİLMİŞTİ

Eylül'deki olayda Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz öldürülmüştü.