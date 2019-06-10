Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Trump, Pazar günü paylaştığı Twitter mesajında Meksika’nın bilinmeyen bir şekilde Orta Amerika’dan ABD’ye göçmen akışını durdurmadığı takdirde her zaman ‘çok faydalı’ olarak nitelediği Meksika’ya yönelik ek gümrük vergisi uygulamasına geri dönebileceklerini kaydetti. “Ancak bunun gerekeceğine inanmıyorum” dedi.

Amerika ve Meksika arasında üç gün süren müzakereler sonucu geçen Cuma günü anlaşmaya varıldı ve Trump Meksika’dan ihraç edilecek tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi talimatını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı. Eğer anlaşmaya varılmasaydı 10 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren Meksika’ya gümrük vergisi uygulanacaktı.

Meksika’ya Guatemala sınırına 6 bin asker gönderme çağrıda bulunulan anlaşmanın içeriği tam olarak açıklanmadı. Trump, doğru zamanda duyurulacağını söyledi. Başkan Trump, Pazar günğü paylaştığı Twitter mesajlarında Meksika ile varılan anlaşmayı iki ülke arasında on yıllardır var olmayan büyük bir şey olarak tanımladı.

ABD Başkanı, Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’la Cumartesi günü yaptığı telefon konuşmasında karşı tarafın işbirliğine son derece açık olduğundan ve işi doğru bir şekilde yapmak istediğinden emin olduğunu da söyledi.