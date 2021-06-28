Yine olay yarattı! Deniz Akkaya'nın derin göğüs dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Deniz Akkaya, 1997 yılında "Best Model" seçildiğinden beri gündemden düşmeyen isimlerden biri. Neredeyse 25 yıldır gündemde olmasını ise cesaretine ve akıllı hamlelerine borçlu gibi görünüyor. Her zaman podyumların ve çekimlerin en havalı ismi olmayı başaran Deniz Akkaya, sunduğu ya da jürisinde yer aldığı televizyon programlarında da en akıllı ve iddialı çıkışları yapan isimlerdendi. Bu tavrını Instagram'da ve ara ara konuk olduğu programlarda sürdürmeye de devam ediyor. Sık sık profesyonel ekiplerle bir araya gelerek fotoğraf çekimi yapan Deniz Akkaya, cesur pozları ile sosyal medya kullanıcılarının gözlerini kamaştırıyor. Ünlü isim, son çekimleri ile yine sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı.

"Geri dönüş yok"

Deniz Akkaya, yine arkadaşlarıyla bir araya gelerek bir fotoğraf çekimi yaptı. İddialı saç modeli ve derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplatan ünlü ismin fotoğraflarına anında on binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Akkaya'nın paylaşımın altına eklediği sözler de oldukça cesurdu: "Aslanların zamanı başlıyor. Geri dönüş yok bu yolda."

