Yine pazar yine koronavirüs! Kabus geri döndü, ikinci dalga patladı

Bu durumda Pekin’in çiftlik ürünleri tedarikinin çoğunluğunu karşılayan pazarla ilişkili Perşembe gününden bu yana tespit edilen vaka sayısı 106’ya çıktı.

Yerel kaynaklı vakaların tamamının Pekin kaynaklı ikinci bir dalga endişesinin kaynağını oluşturan Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Komisyon, vakalardan 32’sinin yerel, 8’inin ise yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi. Yerel kaynaklı vakaların 27’sinin başkent Pekin’de, 4’ünün Hebei eyaletinde ve 1’inin Siçuan eyaletinde görüldüğü aktarıldı.

Ancak uygulanmaya devam edilen tedbirlere ve yaz sıcaklarının başlamış olmasına rağmen beklenen olmadı ve Çin'den kaygı verici haberler gelmeye başladı.

Bir süredir yeni vaka ve ölüm sayıları düşmeye başlayan Çin, dünya ülkelerinin çoğu gibi sıkı karantina uygulamalarını gevşetmiş, hayat yeniden normale dönmeye başlamıştı.

Yetkililer, dün de başkent Pekin’de 10 mahalleyi, virüsün yayılmasını engellemek üzere karantina altına aldığı bildirmişti.

Pekin Parti Sekreteri Cai Qi, salgının kontrolünün sağlanması i çin söz konusu pazarlara yakın yerleşim noktalarının kapatılması, yüksek risk taşıyan kişilerin şehri terk etmesi gibi kararlı ve katı tedbirler uygulanacağını vurguladı.

Wu, tespit edilen tüm vakaların Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğunun görüldüğü, bunun da olumlu bir gelişme olduğu bilgisini verdi.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Baş Epidemiyolojisti Wu Zunyou, Pekin’de salgının erken bir şekilde tespit edildiğini savunarak, enfekte olanların önümüzdeki 2 günde semptom göstermeye başlayabileceğini, vakaların çok fazla artmaması hâlinde salgının temel olarak kontrol edildiğinin söylenebileceğini ifade etti.

Şu ana dek 276 pazar ve 30 bin restoran dezenfekte edilirken, 11 pazarın da kapatıldığı bildirildi.

Bunun yanında, kent genelindeki restoranlara ve pazarlara geniş çaplı dezenfeksiyon zorunluluğu getirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasında korona virüs kaynaklı yeni can kaybı ise bildirilmedi.

Yeni vakaların görülmesinin ardından, Pekin'de Covid-19 testi yapılması için 98 kuruluş ve hastanenin belirlendiği, günlük azami test kapasitesinin ise 90 bin olduğu ifade edildi.

Test edilmeyi bekleyen Çinliler, Xinfadi pazarının bulunduğu semtteki hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Pekin Belediyesi'ne bağlı basın ofisi, Xinfadi pazarıyla ilişkili 76 bin 499 kişinin test edildiğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Pekin'de salgının yayılma riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, yetkililerden katı tedbirler almalarını istedi.

Bunun yanı sıra, Pekin kaynaklı ikinci dalga endişesi üç hükümet yetkilisini koltuğundan etti.

Fengtai semti yönetici yardımcısı Zhou Yuqing, Huaxiang mahallesi parti sekreteri Wang Hua ve Xinfadi pazarının genel müdürü Zhang Yuelin salgını önleyemedikleri gerekçesiyle görevlerinden alındı.

Çin'deki ikinci dalga endişe yaratırken aşı çalışmaları da son hızla gerçekleştiriliyor.

Yeni aşı çalışmalarında hayvan deneylerinde başarı sağlanırken aşının insanlar üzerinde denenmesine de kısa sürede başlanacağı açıklanmıştı.



