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Yine sağlıkta şiddet: Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve su ısıtıcısıyla darp etti! Saldırgan serbest...

30.10.2024 18:41
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Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Her ne kadar cezalar artırılsa da sağlıkçılar hala şiddete maruz kalıyor. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde kadın bir doktor bir hastanın annesi tarafından önce odaya kilitlendi ardından da makas ve su ısıtıcısıyla saldırıya uğradı. Yaşanan korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Doktoru 12 yerinden yaralayan saldırgan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yine sağlıkta şiddet: Kadın doktoru odasına kilitleyip makas ve su ısıtıcısıyla darp etti! Saldırgan serbest...

Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olayları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu sefer adres Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ydi. Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.

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DOKTORU ODASINA KİLİTLEDİ

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

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SU ISITICISIYLA SALDIRDI

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'ya saldırdı.

Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.

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BEYAZ KOD VERİLDİ

"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor şiddet hastane
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