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  4. Yine salgın, bu kez sincap etinden bulaştı

Yine salgın, bu kez sincap etinden bulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Moğolistan’ın batısındaki Khovd eyaletinde 2 veba vakası tespit edildi. Bölgede karantina ilan edildi.

Yine salgın, bu kez sincap etinden bulaştı

Montsame ajansının aktardığına göre, Moğolistan’ın batısındaki Khovd eyaletinde, sincapgillerden olan Marmot etini yiyen 2 kişiye veba teşhisi kondu. Moğolistan Sağlık Bakanlığı, vakaların laboratuvar test sonuçlarıyla doğrulandığını açıkladı.

Doğrulanan vakalardan biri 27 yaşında, diğeri de 17 yaşında iki kardeş olduğu belirtildi. Hastaların farklı hastanelerde tedavi gördüğü, aralarından birinde pnömonik veba gözlemlendiği kadyedildi.

Hastalarla temasta olduğu tespit edilen kişilerin karantinaya alındığı, aralarından bazılarının da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Rusya’nın Moğolistan Büyükelçiliği, veba vakaları tespit edilir edilmez ülke yönetiminin acil tedbirler aldığını, endişe için hiçbir neden olmadığını bildirdi.

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