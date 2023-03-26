Yine Şanlıurfa yine sel! Mahalleleri birbirine bağlayan yol kapandı, valilikten uyarı geldi

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Eyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLLAR KAPANDI

Şiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

VALİLİKTE UYARI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın tekrar etkisini gösterdiği belirtildi.

Ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanan açıklamada, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu. (AA-İHA)



