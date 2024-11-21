Yine Şebnem Bursalı yine ilginçlik: “Millete hizmette durmak yok” dedi, milletin yorum yapmasını engelledi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı yine gündemde... Bursalı ilk olarak Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafı paylaşmış ve tepkiler de beraberinde gelmişti.

BİR PAYLAŞIMI DAHA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine gündem olan Bursalı paylaşımında "AK Parti’mizin kadın vekilleri olarak gururumuz Oxford’lu Rümeysa kardeşimizin İşletme Yüksek Lisansı mezuniyetini hayırladık" demişti.

"BAŞARDINIZ ARKADAŞLAR"

Bursalı'nın paylaşımına AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Çek, isyan etmişti. Çek "Bu paylaşımlarla maksat -şu ekonomik koşullarda- milleti dürtmek, incitmekse, pis fakirler muhabbetiyse eğer? Başardınız arkadaşlar ama keşke daha fazla zorlamadan dağılsanız? Anladık yoksa biz, tamam: İstakozcu Şebnem, Oxfordlu Rumeysa, Rolexli Bahadır.. Tamam, Tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLARA KAPADI

Bursalı bu sefer sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yorumlara kapadı. Bursalı paylaşımında TBMM Genel Kurulu’nda “Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine devam ediyoruz. Millete hizmet yolunda; durmak yok, yola devam!" ifadelerini kullandı.