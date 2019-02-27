HABER

Yine şok görüntüler: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da uygulama noktasında durdurulan 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı.

Yine şok görüntüler: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Tekirdağ’da uygulama noktasında durdurulan 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı. Şahıslardan 11’inin kaçak göçmen olduğu belirlendi.
Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında polis ekipleri, 34 BY 8425 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 Pakistan, 9 Bangladeş uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı. 5 kişilik hafif ticari araçta sürücü dahil 12 kişinin çıkması ise görenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresine Teslim edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Geçtiğimiz günlerde de iki ayrı kaçak göçmen olaylarında 5 kişilik iki araçta 25 kişi yakalandı.

Yine şok görüntüler: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz' 300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz'
Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildiMardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandıZincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.