Yine yapacağını yaptı: WhatsApp masaüstü kullananlara müjde! Belki hemen fark etmeyeceksiniz ama değişti

iOS ve Android uygulaması bulunan ve masaüstü uygulaması ile de hizmet veren WhatsApp'ın yeni WhatsApp Desktop beta 2.2201.2 güncellemesi dikkat çekmeyi başardı. Daha önce WhatsApp masaüstünü kullananlar için birçok özellik sunan WhatsApp, bu kez belki de hemen fark edemeyeceğiniz bir değişiklik yaptı.

WHATSAPP MASAÜSTÜ KULLANANLAR DİKKAT! DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir raporda, Meta çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulamasının, masaüstü için WhatsApp beta 2.2201.2 güncellemesi ile Windows ve macOS uygulamalarına yeni bir renk getirdiğinden bahsedildi. Yeni rengin karanlık temada görüneceği ve sohbet balonlarının mevcut renge kıyasla daha yeşil görüneceği bildirildi. Ayrıca güncellemenin, uygulamanın diğer öğelerine yönelik renk değişiklikleri de getirdiği ifade edildi. Örneğin, daha köşeli olduğu görülen sohbet çubuğunun ve arka plan renginin artık mavi bir renk tonunda olduğu belirtildi. WABetaInfo tarafından bir ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Bu değişiklikleri beta sürümü yükleyip kullanmaya başlasanız bile hemen fark etmeniz çok da mümkün değil. Ancak sonuçta değişiklik yapılmış durumda.

