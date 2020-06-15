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Yine yeni yeniden: iPhone 12 tasarımı tekrar ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

iPhone 12'nin tasarımı Twitter üzerinden paylaşıldı. Bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e ait kalıpları kendi hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan görüntülerde dikkat çekici detaylar var.

Yine yeni yeniden: iPhone 12 tasarımı tekrar ortaya çıktı!

iPhone 12 önümüzdeki günlerde artık üretilmeye başlanacak. Hal böyle olunca birçok kılıf üreticisi de iPhone 12 için şimdiden harekete geçmiş durumda. iPhone 12'nin kalıplarını sızdıran Twitter kullanıcısı da bunu kanıtlar nitelikte.

İPHONE 12 KALIPLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Twitter'da yaptığı sızıntılarla bilenen bir kullanıcı, iPhone 12'nin kalıplarına erişebildiğini iddia etti. Bu kalıplara baktığımızda bizi dört farklı iPhone modeli karşılıyor. Bu modeller 5,4 inçlik ve 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max. Kalıpların detaylarında ise önceki sızıntılar ile paralel bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Özellikle iPhone 4 vari köşeli hale getirilmiş tasarım ve iPad Pro'ya benzer kamera tasarımı önceki sızıntılar ile oldukça paralel. Yalnız her şey bununla da bitmiyor.

iPhone 12

LİDAR TARAYICI YİNE NEREDE?

iPhone 12 serisinin CAD denilen bilgisayar ortamındaki görüntüleri de Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılmış durumda. Bu görüntülerin ise bizi oldukça şaşırttığını söylemimiz gerek. Zira, iPhone 12 serisinde yer alması beklenen LiDAR tarayıcı bu görüntülerdeki iPhone'da yer almıyor. Bu da sızıntının doğruluğu hakkında bizi şüpheye düşürüyor.

iPhone 12 tasarımı

Apple'ın önümüzdeki ay iOS 14 yüklü iPhone 12 modellerinin üretimine başlaması öngörülüyor.

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