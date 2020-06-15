Yine yeni yeniden: iPhone 12 tasarımı tekrar ortaya çıktı!

iPhone 12 önümüzdeki günlerde artık üretilmeye başlanacak. Hal böyle olunca birçok kılıf üreticisi de iPhone 12 için şimdiden harekete geçmiş durumda. iPhone 12'nin kalıplarını sızdıran Twitter kullanıcısı da bunu kanıtlar nitelikte.

İPHONE 12 KALIPLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Twitter'da yaptığı sızıntılarla bilenen bir kullanıcı, iPhone 12'nin kalıplarına erişebildiğini iddia etti. Bu kalıplara baktığımızda bizi dört farklı iPhone modeli karşılıyor. Bu modeller 5,4 inçlik ve 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max. Kalıpların detaylarında ise önceki sızıntılar ile paralel bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Özellikle iPhone 4 vari köşeli hale getirilmiş tasarım ve iPad Pro'ya benzer kamera tasarımı önceki sızıntılar ile oldukça paralel. Yalnız her şey bununla da bitmiyor.

LİDAR TARAYICI YİNE NEREDE?

iPhone 12 serisinin CAD denilen bilgisayar ortamındaki görüntüleri de Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılmış durumda. Bu görüntülerin ise bizi oldukça şaşırttığını söylemimiz gerek. Zira, iPhone 12 serisinde yer alması beklenen LiDAR tarayıcı bu görüntülerdeki iPhone'da yer almıyor. Bu da sızıntının doğruluğu hakkında bizi şüpheye düşürüyor.

Apple'ın önümüzdeki ay iOS 14 yüklü iPhone 12 modellerinin üretimine başlaması öngörülüyor.

