Yine yeni yeniden: iPhone 9 tekrar görüntülendi

iPhone 9 hakkındaki söylentiler bitmek bilmiyor. Bazı kesimler iPhone 9'un koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceğini söylese de bazı kesimler 31 mart tarihinde Apple'ın iPhone 9'u tanıtacağını ifade ediyor. Hal böyle olunca tüketiciler ve teknoloji severler neye inanacağını bilemiyor. Fakat bu tartışma devam ederken, iPhone 9 hakkındaki sızıntılarda son hızla devam ediyor. Bu durum iPhone 9'un yakın bir zamanda tanıtılacağı ihtimallerini daha da arttırıyor. Son gelen iPhone 9 fotoğrafı da bunu destekler nitelikte.

İPHONE 9'UN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

iPhone 9'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde, beyaz renkli bir iPhone 9'u görüyoruz. Bu iPhone 9, daha önceki sızıntılarla hayli benzerlik gösteriyor. Zira, görüntülerdeki iPhone 9, iPhone 7/iPhone 8 ile aynı kasayı paylaşmakta. Bu zamana kadar analistler de iPhone 9'un iPhone 7 ve iPhone 8 ile aynı kasayı paylaşacağını söylüyordu. Bu açıdan bir tutarlılık söz konusu.

İPhone SE 2 ya da daha bilinen adıyla iPhone 9'a ait olduğu söylenen fotoğraflarda maalesef telefona dair başka herhangi bir detay göremiyoruz. iPhone 9'un 2020 yılı içerisinde satışa çıkması planlanıyor. Tabi koronavirüs salgını izin verirse.



