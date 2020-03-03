HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yine yeni yeniden: iPhone 9 tekrar görüntülendi

Yine yeni yeniden: iPhone 9 tekrar görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

iPhone 9 tekrar görüntülendi. Apple'ın bu ay içinde tanıtması beklenen iOS akıllı telefonu iPhone 9 veya diğer adıyla iPhone SE 2'den yeni bir fotoğraf daha geldi. Fotoğraftaki cihazın iPhone 9 olma ihtimali bir hayli yüksek. İşte iPhone 9'un fotoğrafı...

Yine yeni yeniden: iPhone 9 tekrar görüntülendi

iPhone 9 hakkındaki söylentiler bitmek bilmiyor. Bazı kesimler iPhone 9'un koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceğini söylese de bazı kesimler 31 mart tarihinde Apple'ın iPhone 9'u tanıtacağını ifade ediyor. Hal böyle olunca tüketiciler ve teknoloji severler neye inanacağını bilemiyor. Fakat bu tartışma devam ederken, iPhone 9 hakkındaki sızıntılarda son hızla devam ediyor. Bu durum iPhone 9'un yakın bir zamanda tanıtılacağı ihtimallerini daha da arttırıyor. Son gelen iPhone 9 fotoğrafı da bunu destekler nitelikte.

İPHONE 9'UN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

iPhone 9'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde, beyaz renkli bir iPhone 9'u görüyoruz. Bu iPhone 9, daha önceki sızıntılarla hayli benzerlik gösteriyor. Zira, görüntülerdeki iPhone 9, iPhone 7/iPhone 8 ile aynı kasayı paylaşmakta. Bu zamana kadar analistler de iPhone 9'un iPhone 7 ve iPhone 8 ile aynı kasayı paylaşacağını söylüyordu. Bu açıdan bir tutarlılık söz konusu.

iPhone 9

İPhone SE 2 ya da daha bilinen adıyla iPhone 9'a ait olduğu söylenen fotoğraflarda maalesef telefona dair başka herhangi bir detay göremiyoruz. iPhone 9'un 2020 yılı içerisinde satışa çıkması planlanıyor. Tabi koronavirüs salgını izin verirse.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
iPhone iPhone 9 iPhone SE 2 Apple ios iPhone 8 KORONAVİRÜS akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Instagram'da yeni dönem başlıyor! İşte 3 yeni özellik

Instagram'da yeni dönem başlıyor! İşte 3 yeni özellik

Diğer Haberler
Güzel şeyler de oluyor: Bilim insanları gök taşında protein buldu!

Güzel şeyler de oluyor: Bilim insanları gök taşında protein buldu!

Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!

Formula 1 sokağa indi: Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm tanıtıldı!

Koronavirüs engel olamadı: 2020 Avrupa'da yılın otomobili belirlendi!

2020 Avrupa'da yılın otomobili belli oldu! Büyük sürpriz var

Apple'ın kurucusu: Koronavirüs'e yakalanmış olabilirim!

Apple'ın kurucusundan şoke eden koronavirüs açıklaması!

TikTok'tan kullanıcı güvenliği için atılacak adımlar!

TikTok'tan kullanıcı güvenliği için atılacak adımlar!

Half-Life: Alyx'ten 3 yeni oynanış videosu!

Half-Life: Alyx'ten 3 yeni oynanış videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.