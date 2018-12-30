Yinon Muallem Quintet Türkiye turuna çıkıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan perküsyon sanatçısı ve eski İsrail Kültür Ataşesi Yinon Muallem, yeni etno caz projesi "Back Home" ile İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Back Home" ile müzik kariyerinde yeni bir yol çizmeyi hedefleyen Muallem, projede, Orta Doğu müzik formlarını, Osmanlı dönemine ait makam müziği ve geleneksel Yahudi müziğini, caz müzikleriyle harmanlıyor.

"Back Home" albümünde içsel yolculuğunu anlatmaya çalışan Muallem, aynı zamanda albümde gençliğinde hayran olduğu Lou Reed'in "Perfect Day" adlı şarkısını da yorumluyor.

Projede ud, perküsyon ve vokalde Muallem'in yanı sıra piyona ve aranjmanda Orel Oshrat, vokalde Sivan Oshrat, vurmalı çalgılarda Maayan Doari ve kontrabasda Meni Welt yer alıyor.

"Yinon Muallem Quintet"in ilk projesi olan "Back Home" albümü yeni yılda Almanya'da Galileo Music tarafından dünya çapında da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Grup, 11 Ocak 2019'da Borusan Sanat'ta, 12 Ocak 2019'da ise Cer Modern Ankara'da sahne alacak.

