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Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan, yıpranan Türk bayrağı, esnaf tarafından değiştirildi.

Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdi

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan, yıpranan Türk bayrağı, esnaf tarafından değiştirildi.
Gemlik'te bir reklam firması ile vinç firması, iskeleye giderek yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Vatandaşlar, bayrağı kendi imkanları ile değiştiren esnafa alkışlayarak teşekkür etti. Ekibin başında yer alan Serkan Kaynar, “Vatandaşlar tarafından fark edilen Gemlik’in merkezinde bulunan iskeledeki Türk bayrağının yırtıldığını ve yıprandığını öğrendik. Bayrağımızın o şekilde dalgalanmasına gönlümüz el vermedi. Vinç firması sahibi Volkan Kaplan ile birlikte iskeledeki bayrağımızı değiştirdik. Gerekirse yine yaparız” dedi.

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Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdiYıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdi

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