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Yıpranmış lastikleri kendi yöntemiyle yenileyen adam sosyal medyada ilgiyle izlendi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir adam, kendi bulduğu yöntemle eski lastikleri yenilediği anlar sosyal medyada yayıldı. Lastiklerin üzerinde yer alan şekilleri tek tek elleriyle açan adam ilginç anlara sahne oldu.

Hindistan'da yıpranmış ve üzerindeki şekilleri erimiş lastikleri elindeki kesici bir aletle yeniden açan adamın yöntemi izleyenlere pes dedirtti.

Görüntülerde bir adam, eski araba lastiklerinin üzerinde erimiş olan çizgileri ve şekilleri elindeki kesici bir aletle yeniden açıyor. Akıllara durgunluk veren bu yöntemle yeniden kullanılabilir olduğunu iddia ettiği lastileri büyük bir ustalıkla ayarlıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi ve gündem oldu. İşte Hintli adamın inanılmaz yöntemi!

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan araba lastiği yenileme

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Aman kardeş bu tür işleri miletimize göstermeyin sahtecilik türer gideceği gibi allah korusun lastık incelir yolda gümler istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar insan hayatı çok önemli
eskiden hep yaparlardı çıkma lastik satanlar yeni birşey değil...
yolda Pet şişe gibi kaymaya başlayınca anlar ne olduğunu :)))
lastiği iyice inceltiyor ve çok tehlikeli bir hale getiriyor. kesinlikle kullanılmaz çok sakat bir iş.
tamam 3 gun sonra ikinci el lastik satislarinda patlama olur . eski lastikleri bu taktik ile bilmem kac milim derinlik var diye satisa sunacaklar
ikitelliye gelsinlerde gorsunler..
heykel traş oyma sanatı yapanlar yapsın bence... baya getirici olur tanesini 100 tl den satarsın :))
formula 1 yarış arabalarının lastiklerine de yapıyorlar bu yöntemi.
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