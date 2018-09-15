Yıpranmış lastikleri kendi yöntemiyle yenileyen adam sosyal medyada ilgiyle izlendi

Hindistan'da yıpranmış ve üzerindeki şekilleri erimiş lastikleri elindeki kesici bir aletle yeniden açan adamın yöntemi izleyenlere pes dedirtti.

Görüntülerde bir adam, eski araba lastiklerinin üzerinde erimiş olan çizgileri ve şekilleri elindeki kesici bir aletle yeniden açıyor. Akıllara durgunluk veren bu yöntemle yeniden kullanılabilir olduğunu iddia ettiği lastileri büyük bir ustalıkla ayarlıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi ve gündem oldu. İşte Hintli adamın inanılmaz yöntemi!

