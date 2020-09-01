Yirmi yaşında ve dünyanın en hızlı hesap yapan insanı

Neelakantha Bhanu Prakash'a hesabın Usain Bolt'u diyebiliriz.

20 yaşında Zihinsel Matematik Dünya Kupası'nda Hindistan'a ilk altın madalyayı kazandırdı.

Matematiğin "harika bir zihin sporu" olduğunu söyleyen Prakash'ın en büyük arzusu "matematik fobisini yeryüzünden silmek."

BBC radyosuna verdiği mülakatta "Birisi Usain Bolt gibi 100 metreyi 9,8 saniyede koştuğunda bunu kutluyoruz. Kimse kalkıp otomobiller, uçaklar dünyasında hızlı koşmanın anlamını sorgulamıyor" dedi.

"Bu, bedeninizin hayal bile edilemeyecek bi şeyi yapabileceği konusunda insanlara ilham vermekle ilgili bir şey ve zihinsel matematik ve hesaplama da bunun gibi bir şey" diye sürdürdü.

'Zihni çalıştırıyor'

Bhanu Prakash'ın bir matematik dehası olarak doğmuş olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil.

İnanılmaz matematik yolculuğunun başlamasına bir kaza sebep olmuş aslında.

Beş yaşındayken başından aldığı bir yara yüzünden bir yıl yataktan kalkamamış. Doktorlar anne ve babasına kazadan dolayı ömür boyu bilişsel özürlü kalma ihtimali olduğunu söylemişler.