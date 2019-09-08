HABER

Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Çamlıyayla ilçesine bağlı Eğrigöl mevkiinde av ve doğa koruma faaliyetleri sırasında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 şahsın canlı mühre kullanarak yırtıcı kuşları avladıkları tespit edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Müdürlüğü ekipleri canlı mühre olarak kullanılan 17 adet kaya güvercini, tuzakla yakalanan 1 adet doğan ve 1 adet baykuşa el koydu.Ayrıca plakasız ve ruhsatsız ulaşım aracı olarak kullanılan motosiklete ve tuzaklara el konulurken, Mersin İl Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı cezai işlem uygulandı.

Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesine bağlı Eğrigöl mevkiinde av ve doğa koruma faaliyetleri sırasında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 şahsın canlı mühre kullanarak yırtıcı kuşları avladıkları tespit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Müdürlüğü ekipleri canlı mühre olarak kullanılan 17 adet kaya güvercini, tuzakla yakalanan 1 adet doğan ve 1 adet baykuşa el koydu.
Ayrıca plakasız ve ruhsatsız ulaşım aracı olarak kullanılan motosiklete ve tuzaklara el konulurken, Mersin İl Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı cezai işlem uygulandı.

Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Erzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildiErzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi
Fırat'ın doğusunda ABD ile kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ABD ile kara devriyesi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.