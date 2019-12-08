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Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giydiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın başlattığı 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal köylerdeki bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın başlattığı 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal köylerdeki bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, 6 ay önce sosyal medya üzerinden çocuklar için 'Bir Oyuncak da Senden' ismini verdiği, sosyal sorumluluk projesini başlattı. Proje kısa sürede ilgi gördü. Hayırsever bazı iş adamlarının da destek verdiği projeyle 15 köyde bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı.

Projeyi yürüten Noyan, Hakkari merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyüne giderek, 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak dağıttı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabıları giyen çocuklar, Emin Noyan'a teşekkür etti. Noyan, daha çok çocuğa ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden kampanyalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri köy köy dolaşarak çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Noyan, "Bugüne kadar yaklaşık 15 köye ulaştık. Çocuklara oyuncak vererek, mutluluklarına ortak olduk. Gittiğimiz köylerde bot, mont, atkı, bere ve kırtasiye yardımında da bulunduk. Bundan sonra gelecek olan desteklerle daha çok köylere ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz çocukları ısıttık. Onların o mutluluğunu görünce bizim de içimiz ısındı. Çok mutlu olduk" dedi.

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