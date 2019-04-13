“Yitik Zaman” sergisi sanatseverlerle buluştu

Kültürel dokuları geleneksel ve modern bir üslupla sanata dönüştüren Ressam Cemal Toy’un “Yitik Zaman” isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 1 Mayıs’a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Yaşadıklarını ve kendisinden önce yaşananları resme dönüştürerek izleyenlere şehre farklı bir gözle bakma imkanı tanıyan Ressam Cemal Toy, “Yitik Zaman” resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergisinin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Şehirlerimizi kayıt altına alıyorlar”

Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Ömer Arısoy, “Hoca Ali Rıza, Süheyl Ünver ve Ahmet Yakupoğlu şehirlerimizin büyük bir kısmını resimle kayıt altına almış önemli ressamlarımızdır. İnşallah Cemal Hocamız da onların izinden giderek serinin yeni mensubu olur. Hocamızın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca serginin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve tüm davetlilere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.